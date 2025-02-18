На Западе заявили о планах признать Зеленского готовым к переговорам

Bloomberg: G7 признает Зеленского готовым к переговорам 24 февраля

Страны «Большой семерки» (G7) признают президента Украины Владимира Зеленского готовым к мирным переговорам в документе, который будет опубликован 24 февраля. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Проект документа отмечает, что союзники "признают готовность" Владимира Зеленского участвовать в переговорах, чтобы положить конец конфликту, одновременно предупредив, что условия мира, предложенные президентом России Владимиром Путиным, "пока что равнозначны полной капитуляции Украины"», — приводит агентство текст документа.

При этом уточняется, что страны-участницы документа укажут на необходимость представительства Киева в мирных переговорах.

Ранее в Эр-Рияде состоялись переговоры России и США. На встрече поднимались разные темы, в том числе касательно и окончания вооруженного конфликта на Украине. Россию представил глава МИД страны Сергей Лавров и помощник российского лидера Юрий Ушаков. С американской стороны в переговорах приняли участие госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф. Помимо их встречи, сообщалось о планах спецпосланника президента США по России и Украине Кита Келлога отправится с визитом в Киев 18 февраля.