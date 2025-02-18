Спецпосланник Трампа отправится на Украину

Спецпосланник Трампа Кит Келлог отправится на Украину 18 февраля

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог отправится с визитом в Киев 18 февраля. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Посланник Дональда Трампа по Украине Кит Келлог направляется в Киев сегодня вечером», — сообщается в материале.

Ранее в Эр-Рияде состоялись переговоры России и США. На встрече поднимались разные темы, в том числе касательно урегулирования конфликта на Украине. В состав российской делегации вошли глава МИД Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков. Вашингтон же на переговорах представляли госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф.

По данным обозревательницы телеканала Fox News Джеки Генрих, Россия и США предложили создать мирный план. В рамках этого проекта будут прописаны три ключевых этапа: прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание окончательного соглашения. При этом информация была опровергнута Лавровым.