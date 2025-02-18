Россия и США договорились о трехступенчатом мирном плане по Украине

Fox News: Россия и США предложили план по Украине, состоящий из трех пунктов

Россия и США предложили создать мирный план, включающий три этапа урегулирования украинского конфликта: прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание окончательного соглашения. Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Генрих в своем аккаунте социальной сети Х.

«США и Россия предлагают трехэтапный план по урегулированию на Украине, согласно многочисленным иностранным дипломатическим источникам, близким к переговорам в Саудовской Аравии. Он включает прекращение огня, проведение выборов на Украине, а затем подписание окончательного мирного соглашения», — указала она.

Генрих также отметила, что в Белом доме пока не прокомментировали информацию, «но ожидается, что власти США это скоро сделают».

Ранее немецкий депутат Европейского парламента (ЕП) Сергей Лагодинский заявил, что план американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта включает в себя проведение выборов в республике и подписание мирного соглашения с новым легитимным президентом Украины.