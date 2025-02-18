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13:55, 18 февраля 2025Мир

В плане Трампа по Украине обнаружили важный для Путина пункт

Депутат ЕП Лагодинский: Трамп подпишет соглашение с легитимным лидером Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

План американского лидера Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта включает в себя проведение выборов в республике и подписание мирного соглашения с новым легитимным президентом Украины. Об этом заявил немецкий депутат Европейского парламента (ЕП) Сергей Лагодинский в своем аккаунте социальной сети Х.

«Согласно данным моих источников, план Трампа по Украине состоит из 3 этапов: прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание окончательного мирного соглашения (...) Особенно пункт про выборы — это подарок Трампа Путину», --указал евродепутат.

По словам Лагодинского, в Европе «не согласны» с таким планом и хотели бы проведения выборов на Украине «после подписания мирного соглашения».

28 января президент России Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский из-за своей нелегитимности не может подписывать никаких договоренностей. При этом он подчеркнул, что готов найти способ вести диалог с Зеленским, если у того есть подобное желание.

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