Зеленский на фоне переговоров России и США отказался принимать ультиматумы

Зеленский: Украина не пойдет на выполнение ультиматума России

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне переговоров делегаций США и России заявил, что Киев не пойдет ни на какие ультиматумы. Его слова передает «Страна.ua».

«Снова об Украине без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на такие ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас пойдем на это?» — заявил Зеленский.

По его словам, у него «сложилось впечатление», что делегации США и России обсуждали ультиматум Украине.

Ранее Зеленский заявил, что Россия и США могут договориться только о своих двусторонних отношениях, если хотят этого. Он настоял, что эти страны не могут вести переговоры о людях и жизнях на Украине, а также о прекращении боевых действий без участия Киева.