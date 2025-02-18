Зеленский на фоне переговоров России и США отказался принимать ультиматумы

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне переговоров делегаций США и России заявил, что Киев не пойдет ни на какие ультиматумы. Его слова передает «Страна.ua».
«Снова об Украине без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на такие ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас пойдем на это?» — заявил Зеленский.
По его словам, у него «сложилось впечатление», что делегации США и России обсуждали ультиматум Украине.
Ранее Зеленский заявил, что Россия и США могут договориться только о своих двусторонних отношениях, если хотят этого. Он настоял, что эти страны не могут вести переговоры о людях и жизнях на Украине, а также о прекращении боевых действий без участия Киева.