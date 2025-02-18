Зеленский прокомментировал переговоры России и США

Зеленский: США и Россия не могут вести переговоры по Украине без Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия и США не могут вести переговоры по урегулированию конфликта без участия Киева. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу ARD.

По его словам, Россия и США могут договориться только о своих двусторонних отношениях, если хотят этого. Зеленский настоял, что эти страны не могут вести переговоры о людях и жизнях на Украине, а также о прекращении боевых действий без участия Киева. Он добавил, что Украина — самостоятельное государство.

Ранее Зеленский заявил, что Украина может стать вторым Афганистаном для США из-за решения администрации президента Дональда Трампа по членству Киева в НАТО. По его словам, к поражению США в Афганистане привело решение администрации предыдущего американского президента Джо Байдена о выводе войск в кратчайшие сроки.

До этого украинский президент сказал, что Киев выступает за установление мира, основанное на предоставлении республике гарантий безопасности. Он добавил, что при этом территориальная целостность Украины не обсуждается.