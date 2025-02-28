Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:14, 28 февраля 2025Мир

Стармер пообещал Украине беспрецедентный пакет военной помощи

Стармер: Лондон в 2025 году предоставит ВСУ беспрецедентный пакет военной помощи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Omar Havana / Pool / Reuters

Лондон в 2025 году предоставит Украине больше военной помощи, чем когда-либо раньше, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Об этом пишет РИА Новости.

На пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом он пообещал Вооруженным силам Украины (ВСУ) беспрецедентный пакет военной помощи.

«В этом году мы предоставим больше военной помощи Украине, чем когда-либо раньше», — указал политик. Стармер добавил, что Британия берет на себя «большую часть бремени в области безопасности».

Он согласился с Трампом, что Европа должна взять на себя большую роль в вопросе поддержки Украины.

Ранее премьер Британии пообещал оказать наибольшую военную поддержку Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский. Он был легендой СССР и старейшим в мире обладателем титула

      Запасы металлов на Украины посчитали преувеличенными

      Модель Victoria's Secret снялась в нижнем белье для журнала

      Более 500 артистов и журналистов призывного возраста выехали с Украины и не вернулись

      В ОБСЕ высказались об отправке миротворцев на Украину

      Трамп заявил о большом уважении к Зеленскому

      Медведев извинился перед заподозренным им в предвзятом отношении к русским судьей

      Вероятность тюремного заключения для певца Буйнова за ДТП оценили

      Трамп анонсировал переговоры о возвращении территорий Украине

      Стармер пообещал Украине беспрецедентный пакет военной помощи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше