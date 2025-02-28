Стармер пообещал Украине беспрецедентный пакет военной помощи

Стармер: Лондон в 2025 году предоставит ВСУ беспрецедентный пакет военной помощи

Лондон в 2025 году предоставит Украине больше военной помощи, чем когда-либо раньше, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Об этом пишет РИА Новости.

На пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом он пообещал Вооруженным силам Украины (ВСУ) беспрецедентный пакет военной помощи.

«В этом году мы предоставим больше военной помощи Украине, чем когда-либо раньше», — указал политик. Стармер добавил, что Британия берет на себя «большую часть бремени в области безопасности».

Он согласился с Трампом, что Европа должна взять на себя большую роль в вопросе поддержки Украины.

Ранее премьер Британии пообещал оказать наибольшую военную поддержку Украине.