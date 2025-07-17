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22:45, 17 июля 2025Россия

В Псковской области сбили беспилотники

В Псковской области сбили беспилотники, предположительно, запущенные из Эстонии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в Псковской области сбили беспилотники-камикадзе, предположительно, запущенные с территории Эстонии. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

«В небе над Псковской области сбиты украинские БПЛА-камикадзе, которые, предположительно летели со стороны Эстонии», — говорится в сообщении.

Другие подробности в данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за три часа сбили 24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Больше всего дронов — 21 — было сбито над территорией Брянской области. Еще по одной воздушной цели поразили в трех российских регионах: Калужской, Орловской и Рязанской областях.

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