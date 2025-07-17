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21:23, 17 июля 2025Россия

Средства ПВО отразили атаку украинских БПЛА за три часа

Минобороны: Средства ПВО за 3 часа сбили 24 БПЛА
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбили 24 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об отражении атаки сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что дроны были сбиты в период с 17:00 до 20:00 по мск. Больше всего БПЛА — 21 — было сбито над территорией Брянской области. Еще по одной воздушной цели поразили в трех российских регионах: Калужской, Орловской и Рязанской областях.

Ранее с 14:00 до 17:00 по московскому времени средства ПВО сбили 13 БПЛА. Шесть из них были уничтожены над Орловской областью, четыре сбиты над Тульской, два над Брянской и еще один над Калужской.

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