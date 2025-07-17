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19:34, 17 июля 2025Россия

Украина атаковала четыре региона России

Минобороны: Над четырьмя регионами России сбили 13 украинских БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Над четырьмя регионами России сбили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Отмечается, что системы противовоздушной обороны (ПВО) срабатывали с 14:00 до 17:00 по московскому времени. Из 13 беспилотников шесть были уничтожены над Орловской областью, четыре сбиты над Тульской, два над Брянской и еще один над Калужской.

Каких-либо других подробностей об отражении атак противника в оборонном ведомстве не привели.

В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о массированном ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по региону. По словам чиновника, атакам подверглись десять населенных пунктов, среди которых был город Шебекино.

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