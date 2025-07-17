Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:49, 17 июля 2025Россия

Российский регион подвергся массированному удару Украины

Губернатор Гладков: ВСУ ударили по 10 населенным пунктам в Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

Белгородская область подверглась массированному удару Вооруженных сил Украины (ВСУ) — были атакованы десять населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино FPV-дроны атаковали два предприятия. На одном из них повреждены производственный цех и грузовой автомобиль, на втором — административное здание, хозяйственные постройки и одна машина», — написал чиновник.

В другом населенном пункте — селе Первое Цепляево — беспилотник сбросил взрывное устройство на сельхозпредприятие. Производственные территории также подверглась нападению в селах Кукуевка и Отрадное. По словам Гладкова, четыре частных дома в селах Новая Таволжанка, Двулучное, Солохи и Нечаевка, получили повреждения в результате ударов дронов.

Помимо того, атакам подверглись села Грушевка и Глотово. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Накануне Гладков опубликовал видео, на котором был запечатлен момент уничтожения украинского беспилотника. На крыле машины противника были написаны слова «с любовью для жителей Белгорода».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский рассказал о готовящейся мегасделке с Трампом

    В России предложили меры против завезенной мигрантами смертельно опасной инфекции

    В России захотели маркировать колбасу и пельмени

    Россияне заявили о готовности построить отношения с фанатами одной культуры

    Германия пообещала Украине дальнобойное оружие

    Футболист ЦСКА рассказал о передвижении на метро

    Одна молния ударила 13 человек

    Российские разведчики получили сбалансированную альтернативу АК-12

    Российский регион подвергся массированному удару Украины

    В России молодежь пристрастилась к благотворительности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости