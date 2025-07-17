Российский регион подвергся массированному удару Украины

Губернатор Гладков: ВСУ ударили по 10 населенным пунктам в Белгородской области

Белгородская область подверглась массированному удару Вооруженных сил Украины (ВСУ) — были атакованы десять населенных пунктов. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Шебекино FPV-дроны атаковали два предприятия. На одном из них повреждены производственный цех и грузовой автомобиль, на втором — административное здание, хозяйственные постройки и одна машина», — написал чиновник.

В другом населенном пункте — селе Первое Цепляево — беспилотник сбросил взрывное устройство на сельхозпредприятие. Производственные территории также подверглась нападению в селах Кукуевка и Отрадное. По словам Гладкова, четыре частных дома в селах Новая Таволжанка, Двулучное, Солохи и Нечаевка, получили повреждения в результате ударов дронов.

Помимо того, атакам подверглись села Грушевка и Глотово. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Накануне Гладков опубликовал видео, на котором был запечатлен момент уничтожения украинского беспилотника. На крыле машины противника были написаны слова «с любовью для жителей Белгорода».