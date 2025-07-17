Аналитик Марков: В Киеве ожидают мощный ракетный обстрел после отъезда Келлога

Представитель американского президента Дональда Трампа Кит Келлог спешно покинул Киев. В украинских Telegram-каналах предполагают, что это может быть связано с готовящимся мощным ударом Вооруженных сил России по украинской столице.

К такому же мнению пришел и политический аналитик Сергей Марков, который указал, что Келлог был намерен дольше оставаться в городе, но покинул его раньше времени.

Россия не атаковала Киев в знак уважения

Такое предположение высказал Марков, который отметил, что Киев не был атакован в дни пребывания Келлога в городе из-за, по его мнению, уважения Москвы к Трампу.

Автор инсайдерского канала «Win\win», в свою очередь, утверждает, что Генштаб РФ «намекнул», что представителю главы Белого дома стоит поскорее покинуть Киев, так как у военных было очень сильное желание атаковать военные объекты в городе. Аналогичное мнение высказал и украинский блогер Анатолий Шарий.

Сегодня по Киеву будет лететь много. К сожалению, я так думаю. Келлог уехал Анатолий Шарий украинский блогер

Фото: Thomas Peter / Reuters

Иностранному гостю предложили вручить украинский паспорт

Накануне, в день отъезда Келлога из Киева, украинский президент Владимир Зеленский также отметил, что Российская армия не наносила ударов по столице республики несколько дней и связал это с визитом гостя из Америки.

Приехал генерал Келлог, и у нас две ночи не было массированных обстрелов. Люди уже шутят — дайте Келлогу украинский паспорт и пусть живет на Украине

Владимир Зеленский президент Украины

В общей сложности в Киеве шесть ночей подряд не было обстрелов и налетов «Шахедов», сообщает «Страна.ua». При этом остальные регионы Украины продолжают подвергаться ударам дронов и ракет.

Келлог смог повлиять на позицию Трампа по Украине

Согласно данным The Telegraph со ссылкой на источники, именно спецпосланнику Келлогу, а также госсекретарю США Марко Рубио удалось повлиять на изменение позиции Трампа в вопросе Украины.

«Тонкая работа [Келлога] подтолкнула президента Трампа к занятию более жесткой линии в отношении России. Он и Рубио продвигают новый подход», — указано в материале.

Во время своего визита в Киев Келлог в том числе обсудил с главой МИД Украины достижение мира силой. «Соединенные Штаты поддерживают мир силой — и мы помогаем Украине достичь модели "Америка превыше всего" для своей собственной страны. Модель, в которой суверенитет ставится выше глобализма, долгосрочной безопасности и экономического процветания», — написал он в соцсетях. Также он встретился с главой Украины, главой разведки республики Кириллом Будановым (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским и другими.