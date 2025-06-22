Лукашенко встретился со спецпосланником Трампа в Минске. После визита Келлога был освобожден оппозиционер Сергей Тихановский

Эйсмонт: Лукашенко освободил Тихановского из гуманных соображений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом. Встреча прошла во Дворце Независимости в Минске.

Таким образом Келлог стал самым высокопоставленным чиновником из США, посетившим Белоруссию за последние годы.

О планах Келлога посетить Белоруссию для встречи с главой республики стало известно 18 июня. Целью визита Reuters, ссылаясь на источники, называло придание импульса переговорам России и Украины. При этом точная повестка встречи была неизвестна.

Лукашенко освободил 14 политзаключенных, в том числе Сергея Тихановского

Лукашенко освободил 14 политзаключенных после визита спецпосланника президента США. Одним из освобожденных стал оппозиционный белорусский политик и блогер Сергей Тихановский.

На свободе также оказались экс-доцент МГЛУ Наталья Дулина, анархист Акихиро Гаевский-Ханада, журналист Игорь Карней, проживавшая в Швеции 69-летняя Галина Краснянская, а также Кирилл Балахонов, осужденный по делу «Союза Белорусского Национального Щита».

Тихановского встретила его жена, оппозиционный политик Светлана Тихановская. На данный момент освобожденный оппозиционер находится в Литве. Об этом заявил глава литовского МИД Кестутис Будрис.

Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила, что освобождение произошло по просьбе президента США Дональда Трампа. Она отметила, что большинство из политазаключенных — иностранцы: два гражданина Японии, три — Польши, два — Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США.

Эйсмонт также подчеркнула, что белорусский лидер освободил Сергея Тихановского «из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи».

Лукашенко встретил посетившую Минск делегацию США как старых знакомых

Лукашенко встретил посетившую Минск делегацию США во главе со спецпосланником президента США как старых знакомых. Он обратился к одному из членов делегации, который в ответ назвал его «my friend» и представил Киту Келлогу.

Какие люди! Привет, дорогой! Александр Лукашенко президент Белоруссии

Когда его знакомили со спецпосланником Трампа, белорусский лидер задался риторическим вопросом: «Кто его не знает? Самое медийное лицо в последнее время!».

Лукашенко вынес предупреждение делегации США

Лукашенко вынес предупреждение Келлогу и его делегации во время встречи в Минске. Он сказал спецпосланнику, что им стоит обойтись без ухищрений, выразив надежду на продуктивный диалог.

Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся Александр Лукашенко президент Белоруссии

Встреча длилась более шести часов

Переговоры Лукашенко и Келлога продлились 6,5 часа, уточнила пресс-секретарь главы Белоруссии.

Встреча состоялась вчера вечером. Разговаривали 6,5 часов: сначала в рабочем кабинете президента, затем за ужином, а завершилась встреча уже ночью Наталья Эйсмонт пресс-секретарь президента Белоруссии

Она отметила, что стороны обсудили ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке, поговорили о санкционной политике США и Евросоюза в отношении Белоруссии, России и других государств. Кроме того, Лукашенко и Келлог затронули вопрос изменения политической архитектуры мира.

Подробности разговора политиков Эйсмонт не привела, указав, что их детали и нюансы известны «только тем, кто присутствовал на этих переговорах».