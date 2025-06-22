Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом. Встреча прошла во Дворце Независимости в Минске.
Таким образом Келлог стал самым высокопоставленным чиновником из США, посетившим Белоруссию за последние годы.
О планах Келлога посетить Белоруссию для встречи с главой республики стало известно 18 июня. Целью визита Reuters, ссылаясь на источники, называло придание импульса переговорам России и Украины. При этом точная повестка встречи была неизвестна.
Лукашенко освободил 14 политзаключенных, в том числе Сергея Тихановского
Лукашенко освободил 14 политзаключенных после визита спецпосланника президента США. Одним из освобожденных стал оппозиционный белорусский политик и блогер Сергей Тихановский.
На свободе также оказались экс-доцент МГЛУ Наталья Дулина, анархист Акихиро Гаевский-Ханада, журналист Игорь Карней, проживавшая в Швеции 69-летняя Галина Краснянская, а также Кирилл Балахонов, осужденный по делу «Союза Белорусского Национального Щита».
Тихановского встретила его жена, оппозиционный политик Светлана Тихановская. На данный момент освобожденный оппозиционер находится в Литве. Об этом заявил глава литовского МИД Кестутис Будрис.
Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт подтвердила, что освобождение произошло по просьбе президента США Дональда Трампа. Она отметила, что большинство из политазаключенных — иностранцы: два гражданина Японии, три — Польши, два — Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США.
Эйсмонт также подчеркнула, что белорусский лидер освободил Сергея Тихановского «из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи».
Лукашенко встретил посетившую Минск делегацию США как старых знакомых
Лукашенко встретил посетившую Минск делегацию США во главе со спецпосланником президента США как старых знакомых. Он обратился к одному из членов делегации, который в ответ назвал его «my friend» и представил Киту Келлогу.
Какие люди! Привет, дорогой!
Когда его знакомили со спецпосланником Трампа, белорусский лидер задался риторическим вопросом: «Кто его не знает? Самое медийное лицо в последнее время!».
Лукашенко вынес предупреждение делегации США
Лукашенко вынес предупреждение Келлогу и его делегации во время встречи в Минске. Он сказал спецпосланнику, что им стоит обойтись без ухищрений, выразив надежду на продуктивный диалог.
Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся
Встреча длилась более шести часов
Переговоры Лукашенко и Келлога продлились 6,5 часа, уточнила пресс-секретарь главы Белоруссии.
Встреча состоялась вчера вечером. Разговаривали 6,5 часов: сначала в рабочем кабинете президента, затем за ужином, а завершилась встреча уже ночью
Она отметила, что стороны обсудили ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке, поговорили о санкционной политике США и Евросоюза в отношении Белоруссии, России и других государств. Кроме того, Лукашенко и Келлог затронули вопрос изменения политической архитектуры мира.
Подробности разговора политиков Эйсмонт не привела, указав, что их детали и нюансы известны «только тем, кто присутствовал на этих переговорах».