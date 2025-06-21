Раскрыто местонахождение Тихановского после освобождения из тюрьмы

Глава МИД Будрис: Тихановский после освобождения находится в Литве

Супруг экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Сергей, об освобождении которого из белорусской тюрьмы стало известно днем 21 июня, на данный момент находится в Литве. Об этом заявил глава литовского МИД Кестутис Будрис, передает РИА Новости.

«Сегодня 14 политических заключенных, в том числе Сергей Тихановский (...) были успешно освобождены. Теперь они в безопасности в Литве», — раскрыл он подробности о местонахождении белорусского оппозиционера.

Тихановского освободили после визита специального посланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога в Белоруссию.