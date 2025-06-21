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14:49, 21 июня 2025Бывший СССР

Лукашенко встретил посетившую Минск делегацию США во главе с Келлогом фразой «Какие люди!»

Лукашенко встретил посетившую Минск делегацию США как старых знакомых
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретил посетившую Минск делегацию США во главе со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом как старых знакомых. Соответствующий видеофрагмент опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

«Какие люди! Привет, дорогой!» — сказал Лукашенко, обращаясь к одному из членов делегации, который в ответ назвал его «my friend» и представил Киту Келлогу.

Когда его знакомили с последним, Лукашенко задался риторическим вопросом: «Кто его не знает? Самое медийное лицо в последнее время!».

Кит Келлог стал самым высокопоставленным чиновником из США, посетившим Белоруссию за последние годы.

О планах Келлога посетить Белоруссию для встречи с главой республики стало известно 18 июня. Целью визита Reuters, ссылаясь на источники, называло придание импульса переговорам России и Украины. При этом точная повестка встречи была неизвестна.

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