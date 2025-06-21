Лукашенко встретил посетившую Минск делегацию США во главе с Келлогом фразой «Какие люди!»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретил посетившую Минск делегацию США во главе со спецпосланником президента США Дональда Трампа Китом Келлогом как старых знакомых. Соответствующий видеофрагмент опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».
«Какие люди! Привет, дорогой!» — сказал Лукашенко, обращаясь к одному из членов делегации, который в ответ назвал его «my friend» и представил Киту Келлогу.
Когда его знакомили с последним, Лукашенко задался риторическим вопросом: «Кто его не знает? Самое медийное лицо в последнее время!».
Кит Келлог стал самым высокопоставленным чиновником из США, посетившим Белоруссию за последние годы.
О планах Келлога посетить Белоруссию для встречи с главой республики стало известно 18 июня. Целью визита Reuters, ссылаясь на источники, называло придание импульса переговорам России и Украины. При этом точная повестка встречи была неизвестна.