Переговоры Лукашенко и Келлога продолжались более шести часов

Переговоры Лукашенко и Келлога продлились 6,5 часа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко разговаривал со спецпосланником американского лидера Китом Келлогом на протяжении 6,5 часа. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт в беседе с «Первым информационным».

«Встреча состоялась вчера вечером. Разговаривали 6,5 часов: сначала в рабочем кабинете президента, затем за ужином, а завершилась встреча уже ночью», — рассказала Эйсмонт.

Она уточнила, что стороны обсудили ситуацию на Украине и на Ближнем Востоке, поговорили о санкционной политике США и Евросоюза в отношении Белоруссии, России и других государств. Кроме того, Лукашенко и Келлог затронули вопрос изменения политической архитектуры мира.

Подробности разговора политиков Эйсмонт не привела, отметив, что их детали и нюансы известны «только тем, кто присутствовал на этих переговорах».

Ранее стало известно, что Лукашенко встретился с Келлогом во Дворце Независимости в Минске. Таким образом, Келлог стал самым высокопоставленным чиновником из США, посетившим Белоруссию за последние годы.