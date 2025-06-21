Пресс-секретарь Лукашенко раскрыла детали освобождения политзаключенных

Эйсмонт: Решение об освобождении политзаключенных было принято по просьбе Трампа

Решение об освобождении 14 политзаключенных в Белоруссии было принято по просьбе президента США Дональда Трампа. Об этом заявила пресс-секретарь президента республики Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

«Да, президентом принято решение о помиловании 14 осужденных. И это была просьба президента Соединенных Штатов Америки», — сказала она.

Эйсмонт отметила, что большинство из политазаключенных — иностранцы: два гражданина Японии, три — Польши, два — Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США.

Ранее стало известно, что Лукашенко освободил 14 политзаключенных. На свободе оказались оппозиционер Сергей Тихановский, экс-доцент МГЛУ Наталья Дулина, анархист Акихиро Гаевский-Ханада, журналист Игорь Карней, проживавшая в Швеции 69-летняя Галина Краснянская, а также Кирилл Балахонов, осужденный по делу «Союза Белорусского Национального Щита».

