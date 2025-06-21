Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил 14 политзаключенных после визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога. Об этом сообщает белорусская газета «Наша Нива».
Одним из освобожденных стал оппозиционный белорусский политик и блогер Сергей Тихановский. На свободе также оказались экс-доцент МГЛУ Наталья Дулина, анархист Акихиро Гаевский-Ханада, журналист Игорь Карней, проживавшая в Швеции 69-летняя Галина Краснянская, а также Кирилл Балахонов, осужденный по делу «Союза Белорусского Национального Щита».
Ранее Лукашенко вынес предупреждение специальному посланнику президента США Дональда Трампа Киту Келлогу на встрече в Минске. Белорусский лидер попросил, чтобы встреча была открытой и искренней, и предупредил спецпосланника, что им стоит обойтись без ухищрений.
О планах Келлога посетить Белоруссию стало известно 18 июня. Тогда целью визита называли придание импульса переговорам России и Украины. При этом точная повестка встречи была неизвестна.