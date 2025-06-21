«Наша Нива»: Лукашенко освободил 14 политзаключенных после визита Келлога

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил 14 политзаключенных после визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога. Об этом сообщает белорусская газета «Наша Нива».

Одним из освобожденных стал оппозиционный белорусский политик и блогер Сергей Тихановский. На свободе также оказались экс-доцент МГЛУ Наталья Дулина, анархист Акихиро Гаевский-Ханада, журналист Игорь Карней, проживавшая в Швеции 69-летняя Галина Краснянская, а также Кирилл Балахонов, осужденный по делу «Союза Белорусского Национального Щита».

Ранее Лукашенко вынес предупреждение специальному посланнику президента США Дональда Трампа Киту Келлогу на встрече в Минске. Белорусский лидер попросил, чтобы встреча была открытой и искренней, и предупредил спецпосланника, что им стоит обойтись без ухищрений.

О планах Келлога посетить Белоруссию стало известно 18 июня. Тогда целью визита называли придание импульса переговорам России и Украины. При этом точная повестка встречи была неизвестна.