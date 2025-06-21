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18:12, 21 июня 2025Мир

В США прокомментировали освобождение политзаключенных в Белоруссии

Коул: Лидерство Трампа привело к освобождению 14 политзаключенных в Белоруссии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Лукашенко освободил 14 политзаключенных

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Лидерство президента Дональда Трампа привело к освобождению 14 политзаключенных в Белоруссии. Об этом заявил заместитель спецпредставителя американского президента Кита Келлога Джон Коул социальной сети Х.

Он выразил благодарность литовскому правительству, оказавшему помощь и сотрудничество. По его словам, особенное впечатление на него произвел момент, когда была открыта дверь машины, где сидели 14 человек «с опущенными головами», и им объявили: «Вы свободны».

Коул рассказал, что некоторые из них не говорили по-английски, но он был понят. Бывшие заключенные рассказали, что до последнего момента они не знали, куда их везут. По его словам, они думали, что едут в какое-то ужасное место.

Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после визита Келлога освободил 14 политзаключенных.

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