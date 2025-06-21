В Белоруссии раскрыли причину освобождения Тихановского

Эйсмонт: Лукашенко освободил Тихановского из гуманных соображений

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил оппозиционера Сергея Тихановского из гуманных соображений. Об этом заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

«Решение об освобождении Тихановского было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи», — сказала она.

Ранее стало известно, что белорусского оппозиционера Сергея Тихановского, ранее приговоренного на 18 лет лишения свободы, освободили. Сообщается, что освобождение стало возможным благодаря визиту специального посланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога в Белоруссию.