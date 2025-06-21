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20:24, 21 июня 2025Бывший СССР

В Белоруссии раскрыли причину освобождения Тихановского

Эйсмонт: Лукашенко освободил Тихановского из гуманных соображений
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Sviatlana Tsikhanouskaya via X / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил оппозиционера Сергея Тихановского из гуманных соображений. Об этом заявила пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт, передает ТАСС.

«Решение об освобождении Тихановского было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи», — сказала она.

Ранее стало известно, что белорусского оппозиционера Сергея Тихановского, ранее приговоренного на 18 лет лишения свободы, освободили. Сообщается, что освобождение стало возможным благодаря визиту специального посланника президента США Дональда Трампа Кита Келлога в Белоруссию.

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