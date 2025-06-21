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15:59, 21 июня 2025Бывший СССР

Лукашенко вынес предупреждение делегации США

Лукашенко попросил спецпосланника Трампа Кита Келлога обойтись без хитростей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вынес предупреждение специальному посланнику президента США Дональда Трампа Киту Келлогу на встрече в Минске. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко выразил надежду, что его встреча с Келлогом будет открытой и искренней, и предупредил спецпосланника, что им стоит обойтись без ухищрений. «Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Лукашенко встретил посетившую Минск делегацию США во главе с Келлогом фразой «Какие люди! Привет, дорогой!» В ответ один из членов делегации назвал его «my friend».

О планах Келлога посетить Белоруссию для встречи с главой республики стало известно 18 июня. Целью визита Reuters, ссылаясь на источники, называло придание импульса переговорам России и Украины. При этом точная повестка встречи была неизвестна.

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