Аналитики рассказали о возможном ударе по Киеву после отъезда Келлога

Представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог стремительно покинул Киев, что может означать скорый ракетный удар российских войск по украинской столице. Об этом сообщил политический аналитик Сергей Марков в своем Telegram-канале.

По его словам, Келлог покинул Украину вечером 16 июля, хотя изначально был намерен оставаться там неделю. Он заключил, что в знак уважения к Трампу все это время Россия не наносила удары по Киеву. К похожему выводу пришел автор инсайдерского канала «Win\win». Он утверждает, что российский Генштаб «намекнул» Келлогу поскорее покинуть столицу республики, потому что у военных было очень сильное желание атаковать военные объекты в городе.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио и Келлог повлияли на изменение Трампом своей позиции относительно конфликта на Украине. Также, по словам трех других источников в Конгрессе, ястребы-республиканцы «на протяжении нескольких месяцев» прорабатывали стратегию по изменению мнения главы Белого дома по украинскому кризису.