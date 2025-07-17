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19:35, 17 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о возможном ударе по Киеву после отъезда Келлога

Аналитики рассказали о возможном ударе по Киеву после отъезда Келлога
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Представитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог стремительно покинул Киев, что может означать скорый ракетный удар российских войск по украинской столице. Об этом сообщил политический аналитик Сергей Марков в своем Telegram-канале.

По его словам, Келлог покинул Украину вечером 16 июля, хотя изначально был намерен оставаться там неделю. Он заключил, что в знак уважения к Трампу все это время Россия не наносила удары по Киеву. К похожему выводу пришел автор инсайдерского канала «Win\win». Он утверждает, что российский Генштаб «намекнул» Келлогу поскорее покинуть столицу республики, потому что у военных было очень сильное желание атаковать военные объекты в городе.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что госсекретарь США Марко Рубио и Келлог повлияли на изменение Трампом своей позиции относительно конфликта на Украине. Также, по словам трех других источников в Конгрессе, ястребы-республиканцы «на протяжении нескольких месяцев» прорабатывали стратегию по изменению мнения главы Белого дома по украинскому кризису.

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