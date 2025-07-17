Раскрыта главная причина изменения позиции Трампа по Украине

The Telegraph: Рубио и Келлог повлияли на изменение позиции Трампа по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог повлияли на изменение президентом США Дональдом Трампом своей позиции относительно конфликта на Украине. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

«Центральной фигурой в этих усилиях был генерал Кит Келлогг (...). Его тонкая работа подтолкнула президента Трампа к занятию более жесткой линии в отношении России. Он и Рубио продвигают новый подход», — рассказал изданию помощник неназванного конгрессмена.

Также, по словам трех других источников в Конгрессе США, ястребы- республиканцы «на протяжении нескольких месяцев» прорабатывали стратегию по изменению мнения главы Белого дома по украинскому кризису.

Ранее бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что решение Трампа по поставкам Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые будут финансировать европейские союзники, не означает, что он встал на сторону Киева. По его мнению, последние заявления президента США не являются поворотным моментом в его политике по Украине.