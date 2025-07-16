В США объяснили стратегию Трампа по Украине

Болтон: Трамп не менял стратегию, решив поставлять ПВО Patriot Киеву

Решение президента США Дональда Трампа по поставкам Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, которые будут финансировать европейские союзники, не означает, что он встал на сторону Киева. Такое мнение выразил бывший советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в эфире радио Deutschlandfunk.

«Я считаю, нельзя сказать, что теперь Трамп действительно принял сторону Украины (...) Это решение, несомненно, не означает реального изменения его стратегии. Многие так подумали, но они ошибаются. И, к сожалению, Киеву тоже не стоит думать, что они могут рассчитывать на Трампа в будущем (...) То, что он сейчас решил направить системы Patriot, показывает, что этот вопрос его раздражает», — указал он.

По мнению Болтона, последние заявления президента США не являются поворотным моментом в его политике по отношению к Украине. Кроме того, экс-советник допустил, что Трамп планирует превратить военную помощь Киеву в инструмент давления и увязать ее со своими требованиями в вопросе пошлин.

14 июля Трамп заявил, что США передадут Украине комплексы Patriot, поскольку Киев в них «отчаянно нуждается». Позже он сообщил, что системы уже начали поставлять из Германии.