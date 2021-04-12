Описано влияние смартфонов на сон

Смартфон может оказать негативное влияние на здоровье человека, в том числе на его сон. Об этом в своем блоге в WeChat заявил магистр инженерной физики Шан Чжинань (Shang Zhinan).

По мнению специалиста, смартфон является источником радиомагнитных излучений, однако опасаться девайса не стоит: «Я часто слышу, как люди говорят, что от телефона исходит сильная радиация и можно заболеть раком». Однако в настоящее время нет доказательств того, что излучение от смартфона может вызвать злокачественные заболевания, например онкологические.

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Чжинань заявил, что регулирующие органы устанавливают особые стандарты безопасности, которым обязаны подчиняться производители гаджетов. Поэтому исходящее от каждого сертифицированного смартфона излучение строго регламентировано. Специалист описал стандарт безопасного излучения в Китае — средняя удельная скорость поглощения биологической тканью в течение шести минут не должна превышать два ватта на килограмм.

Однако смартфоны и прочие устройства опосредованно влияют на здоровье пользователя. Чжинань сослался на рекомендации ученых, согласно которым при регулярном отказе от гаджетов за 30 минут до сна качество отдыха увеличивается в течение четырех недель. «Сегодня вечером — перед сном — отложите свой телефон подальше», — заключил специалист.

В конце 2020 года врач-невролог «СМ-Клиника» Мария Игнатова объяснила опасность сна рядом с телефоном. По словам Игнатовой, все гаджеты имеют радиочастотное излучение, которое поглощается тканями тела человека и, как следствие, негативно влияет на его здоровье. При этом специалист подчеркнула, что достоверных данных о негативном влиянии излучения именно смартфонов на организм человека нет.