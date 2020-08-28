Названы вредные для здоровья экраны смартфонов

OLED-экраны в смартфонах могут вызвать головную боль. Об этом рассказал эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко, сообщает агентство «Прайм».

Гриценко сослался на результаты исследований, согласно которым примерно у 10 процентов пользователей OLED-экраны могут спровоцировать головные боли. Это происходит из-за мерцания дисплея, незаметного человеческому глазу. Однако его можно увидеть, если навести на OLED-экран камеру другого смартфона.

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Как правило, вредное мерцание начинается при снижении яркости дисплея. «Чем ниже яркость — тем более выражена пульсация экрана и тем больше могут уставать глаза», — заявил эксперт. Специалист заметил, что решить проблему головных болей можно увеличением яркости экрана аппарата. Также на смартфонах под управлением iOS и Android есть встроенные программные решения, борющиеся с этим явлением, например функция «Понижение точки белого» на iPhone.

В случае, если указанные способы не помогают, специалист посоветовал приобрести телефон с IPS-экраном. Например, в линейке Apple такие дисплеи имеют iPhone XR, iPhone 11. Еще одним недостатком OLED-экрана является выгорание, когда некоторые пиксели на матрице со временем теряют яркость.

Ранее российские эксперты рассказали об опасности класть смартфоны друг на друга. В этом случае количество радиосигналов, излучаемых телефонами в одном месте, усиливается, что может навредить окружающим. Также не рекомендуется хранить гаджеты рядом с банковскими картами, так как радиочастотное излучение может повлиять на срок их службы.