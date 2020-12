Врач объяснила опасность сна рядом со смартфоном

Врач-невролог «СМ-Клиника» Мария Игнатова объяснила в беседе с агентством «Прайм» опасность сна рядом со смартфоном.

Она отметила, что смартфоны, как и все гаджеты, имеют радиочастотное излучение, которое поглощается тканями тела человека и как следствие негативно влияет на его здоровье. Специалист заявила, что, по данным некоторых исследований, радиочастотное излучение увеличивает риск развития бесплодия, раковых заболеваний, неврологических и психических расстройств.

При этом наиболее чувствительны к электромагнитным радиочастотным полям дети, беременные, а также люди с нарушениями со стороны сердечно-сосудистой, нервной, иммунной систем. Однако врач заметила, что достоверных данных о негативном влиянии излучения именно смартфонов на организм человека нет.

Наиболее опасным для здоровья взрослых и детей является использование смартфонов в ночное время суток. Так, синий свет от экрана негативно воздействует на глаза, биологические ритмы. Кроме того, он может вызвать бессонницу, головные боли, снижение работоспособности, нарушение памяти.

Для избежания негативных последствий специалист посоветовала держать смартфон на расстоянии минимум в два метра от места сна и отдыха.

Ранее дерматолог из центра по борьбе с раком (Skin and Cancer Foundation at the Biologic Psoriasis and Nail) Шьямалар Гунатисан (Shyamalar Gunatheesan) отметил, что негативные последствия, сказывающиеся на человеческом здоровье от использования техники, равносильны вреду от солнца. В частности, речь идет о голубом свете, который исходит от ноутбуков, телефонов, планшетов, телевизоров и светодиодных ламп.