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Свет от смартфонов оказался опасным для кожи

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Фото: Globallookpress.com

Эксперт рассказал об опасности излучения экрана смартфона для кожи человека. Соответствующий материал публикует A Current Affair.

Дерматолог из центра по борьбе с раком (Skin and Cancer Foundation at the Biologic Psoriasis and Nail) Шьямалар Гунатисан (Shyamalar Gunatheesan) отметил, что негативные последствия, сказывающиеся на человеческом здоровье от использования техники, равносильны вреду от солнца. В частности, речь идет о голубом свете, который исходит от ноутбуков, телефонов, планшетов, телевизоров и светодиодных ламп.

«Облучение довольно короткое, но мощное. Оно сразу проникает сквозь кожу», — пояснил дерматолог.

Ученые утверждают, что пять рабочих дней перед цифровым устройством на протяжении примерно шести часов могут оказывать такое же воздействие на кожу, как 25 минут пребывания на полуденном солнце без какой-либо защиты.

«Воздействие синего света, особенно в течение длительного времени, вызывает гиперпигментацию, что может привести к коричневатому оттенку кожи. Мы видим, что это также приводит к ее старению, образованию на ней пятен, а также к обезвоживанию», — добавил Гунатисан.

По его словам, самый простой способ предотвратить сильное излучение — ограничить время пользования гаджетами. Дерматолог отметил, что это полезно не только для психического здоровья, но еще и для зрения. Более того, при использовании техники специалист порекомендовал уменьшать яркость экрана.

«Защитить кожу можно с помощью уходовых средств, которые содержат мощные антиоксиданты, включая витамины B3 или C. Тонирующий солнцезащитный крем или макияж с использованием тонального средства защищают кожу куда лучше, чем обычные солнцезащитные средства. Важно, чтобы в составе продуктов было небольшое количество оксида железа», — объяснил специалист.

В июне 2019 года ученые сообщалось, что процесс создания селфи приводит к раннему старению. Новое исследование, проведенное косметической фирмой Avon, показало, что голубой свет от экрана смартфонов (High-energy visible light — HEV-излучение) оказывает разрушительный эффект на кожу лица: длительное нахождение под этим излучением может вызвать сильное окислительное повреждение.

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