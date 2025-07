Криспи: Зеленский является недобросовестным политиком, он неискренен

Президент Украины Владимир Зеленский является недобросовестным и неискренним политиком, который в том числе не действует в интересах своего народа. Такое мнение выразил председатель прореспубликанского движения American First Republicans of New Jersey Майк Криспи, его слова передает РИА Новости.

«Я считаю, что Зеленский — недобросовестный политик (...) Любой человек понимает: если ты начинаешь войну, будучи при этом в разы слабее, но, несмотря на это, выдвигаешь заведомо нереалистичные требования, то ты лишишься сотни тысяч своих же людей. Это не является защитой интересов украинского народа. Поэтому Зеленский неискренен», — отметил политический активист.

По мнению Криспи, отсутствие у украинского президента необходимых для лидера государства качеств является «одной из главных причин затягивания конфликта». Однако он выразил надежду, что конфликт «в скором времени все же будет урегулирован».

Ранее Зеленский обсудил со спецпосланником президента США Китом Келлогом усиление санкционного давление против России. Он добавил, что также обсудил с американским эмиссаром поставки ПВО для Украины, совместное производство и закупки вооружения.