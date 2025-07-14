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14:36, 14 июля 2025Бывший СССР

Зеленский провел встречу с Келлогом

Владимир Зеленский провел встречу со спецпосланником Трампа Келлогом
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Встретился с генералом Китом Келлогом, специальным представителем президента США. У нас был продуктивный разговор», — написал политик.

Он добавил, что обсудил с Келлогом поставки ПВО для Украины, совместное производство и закупки вооружения и санкции против России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что спецпосланник президента США продолжит в ходе своего недельного «вояжа» в Киев услуги посредника и не будет настаивать на продолжении военной помощи Украине.

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