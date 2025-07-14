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13:04, 14 июля 2025Мир

Песков оценил недельный вояж Келлога в Киев

Песков: Для России важно, чтобы Келлог продолжил в Киеве услуги посредника
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Россия надеется, что спецпосланник президента США Кит Келлог продолжит в ходе своего недельного «вояжа» в Киев услуги посредника и не будет настаивать на продолжении военной помощи Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Для нас крайне важно, чтобы господин Келлог как представитель команды президента [США Дональда] Трампа продолжил усилия по посредническим услугам в рамках российско-украинского урегулирования», — указал представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что у российской стороны нет конкретных ожиданий от поездки Келлога на Украину. Пресс-секретарь уточнил, что с таким вопросом следует обращаться к самому спецпредставителю, а также его визави в Киеве.

Ранее глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак заявил, что в Киев прибыл спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог. По его словам, повесткой встречи станут вопросы поставок вооружений, а также введение антироссийских санкций.

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