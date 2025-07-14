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16:36, 14 июля 2025Россия

Хинштейн обвинил во вредительстве экс-главу Корпорации развития Курской области

Хинштейн обвинил экс-главу Корпорации развития Курской области во вредительстве
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обвинил во вредительстве главу Корпорации развития региона Александра Бережного, который уже написал заявление на увольнение со своего поста. Обвинение в адрес Бережного Хинштейн высказал в Telegram.

По словам Хинштейна, Корпорация подала жалобу на решения правительства Курской области после того, как часть решений уже были отменены решением прокуратуры.

Корпорация, выступающая генподрядчиком по строительству сооружений обороны и принадлежащая Курской области, посчитала возможным пойти и обжаловать решения Правительства региона в суде! Иначе, как вредительством, назвать это не могу!

Александр Хинштейн

Чиновник добавил, что законность решений экс-главы Корпорации будут проверяться.

Ранее сообщалось, что следователи вменили экс-губернатора Курской области Алексею Смирнову участие в преступном эпизоде в связи с возведением двух опорных пунктов для пограничной службы ФСБ. Речь идет о растрате бюджетных средств, перечисленных «Корпорацией развития Курской области» в рамках заключенного договора подряда.

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