Хинштейн обвинил во вредительстве экс-главу Корпорации развития Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обвинил во вредительстве главу Корпорации развития региона Александра Бережного, который уже написал заявление на увольнение со своего поста. Обвинение в адрес Бережного Хинштейн высказал в Telegram.
По словам Хинштейна, Корпорация подала жалобу на решения правительства Курской области после того, как часть решений уже были отменены решением прокуратуры.
Корпорация, выступающая генподрядчиком по строительству сооружений обороны и принадлежащая Курской области, посчитала возможным пойти и обжаловать решения Правительства региона в суде! Иначе, как вредительством, назвать это не могу!
Чиновник добавил, что законность решений экс-главы Корпорации будут проверяться.
Ранее сообщалось, что следователи вменили экс-губернатора Курской области Алексею Смирнову участие в преступном эпизоде в связи с возведением двух опорных пунктов для пограничной службы ФСБ. Речь идет о растрате бюджетных средств, перечисленных «Корпорацией развития Курской области» в рамках заключенного договора подряда.