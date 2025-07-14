Хинштейн обвинил во вредительстве экс-главу Корпорации развития Курской области

Хинштейн обвинил экс-главу Корпорации развития Курской области во вредительстве

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн обвинил во вредительстве главу Корпорации развития региона Александра Бережного, который уже написал заявление на увольнение со своего поста. Обвинение в адрес Бережного Хинштейн высказал в Telegram.

По словам Хинштейна, Корпорация подала жалобу на решения правительства Курской области после того, как часть решений уже были отменены решением прокуратуры.

Корпорация, выступающая генподрядчиком по строительству сооружений обороны и принадлежащая Курской области, посчитала возможным пойти и обжаловать решения Правительства региона в суде! Иначе, как вредительством, назвать это не могу! Александр Хинштейн

Чиновник добавил, что законность решений экс-главы Корпорации будут проверяться.

Ранее сообщалось, что следователи вменили экс-губернатора Курской области Алексею Смирнову участие в преступном эпизоде в связи с возведением двух опорных пунктов для пограничной службы ФСБ. Речь идет о растрате бюджетных средств, перечисленных «Корпорацией развития Курской области» в рамках заключенного договора подряда.