Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кайрат
Завтра
18:00 (Мск)
Олимпия Л
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо Мн
16 июля
21:45 (Мск)
Лудогорец
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Партизан
17 июля
22:00 (Мск)
АЕК Ларнака
Лига Европы|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо М
18 июля
20:30 (Мск)
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
16:30, 14 июля 2025Спорт

Российская фигуристка-чемпионка похвасталась фигурой в бикини

Российская фигуристка Синицина опубликовала фотографии в бикини на фоне гор
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Telegram-канал Виктории Синициной

Российская фигуристка Виктория Синицина поделилась снимками в купальнике. Она опубликовала их в своем Telegram-канале.

30-летняя чемпионка мира похвасталась фигурой в голубом бикини. Она позировала на фоне гор.

Синицина выступала в танцах на льду с Никитой Кацалаповым. В октябре 2022 года пара сыграла свадьбу.

Синицина и Кацалапов — серебряные призеры Олимпийских игр в Пекине в личном турнире и обладатели броныз в командных соревнованиях. В активе пары есть также золото чемпионата мира (2021) и две победы на чемпионатах Европы (2020, 2022).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд вынес заочный приговор Борису Акунину

    Инструктор по выживанию рассказал о способах спастись при ударах молнии по пляжу

    Минобороны Молдавии прокомментировало новость о молдавских солдатах на Украине

    Микробиолог раскрыл опасность примерки купальников на голое тело при покупке

    В Германии жестко высказались о поступке Мерца для Украины

    Хинштейн обвинил во вредительстве экс-главу Корпорации развития Курской области

    Минтруд оценил масштаб нехватки работников в России

    Российская фигуристка-чемпионка похвасталась фигурой в бикини

    Crew Dragon с экипажем миссии Ax-4 отстыковался от МКС

    Названы передающиеся через рукопожатие опасные болезни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости