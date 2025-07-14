Российская фигуристка-чемпионка похвасталась фигурой в бикини

Российская фигуристка Синицина опубликовала фотографии в бикини на фоне гор

Российская фигуристка Виктория Синицина поделилась снимками в купальнике. Она опубликовала их в своем Telegram-канале.

30-летняя чемпионка мира похвасталась фигурой в голубом бикини. Она позировала на фоне гор.

Синицина выступала в танцах на льду с Никитой Кацалаповым. В октябре 2022 года пара сыграла свадьбу.

Синицина и Кацалапов — серебряные призеры Олимпийских игр в Пекине в личном турнире и обладатели броныз в командных соревнованиях. В активе пары есть также золото чемпионата мира (2021) и две победы на чемпионатах Европы (2020, 2022).