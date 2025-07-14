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16:27, 14 июля 2025Экономика

Эвану Макгрегору запретили менять крышу в собственном доме

В Шотландии Эвану Макгрегору запретили менять крышу в собственном поместье
Мария Черкасова

Фото: Daniel Cole / Reuters

Совет местного самоуправления округа Перт и Кинросс в Шотландии отказал актеру Эвану Макгрегору в разрешении на замену поврежденной крыши его поместья в Карс-оф-Гаури. Об этом сообщает The Times.

Актер живет в здании, признанном памятником архитектуры Великобритании. Власти решили, что замена крыши с использованием гидроизоляционной мембраны Sarnafil не сохранит архитектурную ценность здания. При этом проектировщики ремонта заявили, что нынешнюю крышу здания починить нельзя из-за трещин и постоянных протечек, угрожающих конструкции. Специалисты также заявили, что дорогой свинец, используемый при первоначальном строительстве, могут украсть. Однако эти аргументы не подействовали.

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В документе с отказом говорится, что новая мембрана нарушит детали и «особую архитектурную интересность» памятника. Чинить кровлю рекомендуется традиционными методами и материалами, добавили власти.

Макгрегор купил поместье в Пертшире в 2023 году за 2,35 миллиона фунтов (3,17 миллиона долларов).

Ранее в Британии выставили на продажу дом обладателя четырех «Оскаров» актера Лоуренса Оливье. Стоимость особняка составила два миллиона фунтов стерлингов (около 214 миллионов рублей). Дом находится в английском городе Стейнинг в графстве Сассекс.

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