Эвану Макгрегору запретили менять крышу в собственном доме

В Шотландии Эвану Макгрегору запретили менять крышу в собственном поместье

Совет местного самоуправления округа Перт и Кинросс в Шотландии отказал актеру Эвану Макгрегору в разрешении на замену поврежденной крыши его поместья в Карс-оф-Гаури. Об этом сообщает The Times.

Актер живет в здании, признанном памятником архитектуры Великобритании. Власти решили, что замена крыши с использованием гидроизоляционной мембраны Sarnafil не сохранит архитектурную ценность здания. При этом проектировщики ремонта заявили, что нынешнюю крышу здания починить нельзя из-за трещин и постоянных протечек, угрожающих конструкции. Специалисты также заявили, что дорогой свинец, используемый при первоначальном строительстве, могут украсть. Однако эти аргументы не подействовали.

В документе с отказом говорится, что новая мембрана нарушит детали и «особую архитектурную интересность» памятника. Чинить кровлю рекомендуется традиционными методами и материалами, добавили власти.

Макгрегор купил поместье в Пертшире в 2023 году за 2,35 миллиона фунтов (3,17 миллиона долларов).

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