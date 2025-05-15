В Британии захотели избавиться от дома обладателя четырех «Оскаров»

В Британии выставили на продажу дом обладателя четырех «Оскаров», актера Лоуренса Оливье. Стоимость особняка составила два миллиона фунтов стерлингов (около 214 миллионов рублей), передает Mansion Global.
Дом находится в английском городе Стейнинг в графстве Сассекс. Лоуренс проживал в нем несколько десятилетий вместе с супругой, актрисой Джоан Плаурайт, и детьми. В течение этого времени семья изменила объект под свои нужды.
К фермерскому дому и небольшой часовой башне, которые располагались на участке изначально, в 1980-х годах была добавлена пристройка. Вторая часть дома отличается большим количеством окон, обеспечивающим естественное освещение, и выходом на террасу с видом на реку Адур. На территории поместья также есть открытый теннисный корт и крытый бассейн, расположенный во флигеле.
Ранее в США выставили на продажу бывший особняк вокалиста рок-группы Led Zeppelin Роберта Планта. Стоимость объекта составила 3,48 миллиона долларов.