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12:55, 15 мая 2025Экономика

В Британии захотели избавиться от дома обладателя четырех «Оскаров»

Дом актера Лоуренса Оливье в Англии продадут за 2 млн фунтов стерлингов
Александра Качан (Редактор)
Лоуренс Оливье

Лоуренс Оливье. Фото: John Springer Collection / Corbis via Getty Images

В Британии выставили на продажу дом обладателя четырех «Оскаров», актера Лоуренса Оливье. Стоимость особняка составила два миллиона фунтов стерлингов (около 214 миллионов рублей), передает Mansion Global.

Дом находится в английском городе Стейнинг в графстве Сассекс. Лоуренс проживал в нем несколько десятилетий вместе с супругой, актрисой Джоан Плаурайт, и детьми. В течение этого времени семья изменила объект под свои нужды.

К фермерскому дому и небольшой часовой башне, которые располагались на участке изначально, в 1980-х годах была добавлена пристройка. Вторая часть дома отличается большим количеством окон, обеспечивающим естественное освещение, и выходом на террасу с видом на реку Адур. На территории поместья также есть открытый теннисный корт и крытый бассейн, расположенный во флигеле.

Ранее в США выставили на продажу бывший особняк вокалиста рок-группы Led Zeppelin Роберта Планта. Стоимость объекта составила 3,48 миллиона долларов.

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