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19:44, 30 апреля 2025Экономика

На продажу выставили бывший дом «златокудрого бога рока»

NYP: Бывший дом вокалиста Led Zeppelin Роберта Планта продается за $3,5 млн
Виктория Клабукова
Роберт Плант

Роберт Плант. Фото: Carlo Allegri / Reuters

В продаже появился бывший особняк вокалиста рок-группы Led Zeppelin Роберта Планта. За владения рокера в уэльской глуши просят 3,48 миллиона долларов (283,6 миллиона рублей), пишет New York Post (NYP).

Уэльская резиденция «златокудрого бога рока» располагается в небольшой деревушке Пеналт на юго-востоке страны. Здесь Плант проживал в 80-х уже после распада легендарного коллектива. У дома имеется свое собственное название «Агоэд», что в переводе с валлийского значит «на опушке».

По некоторым данным, усадьба была построена еще в XVI веке, однако нынешний свой вид она обрела в 60-х годах XIX века под влиянием викторианского стиля. Согласно легенде, однажды в этом поместье побывал король Карл I, а писатель Бернард Шоу создал здесь свои пьесы «Избранник судьбы» и «Профессия миссис Уоррен».

Участок занимает 4,4 гектара, площадь самого дома составляет 865 квадратных метров. На трех этажах здесь разместились семь спален, пять залов для светских приемов и шесть комнат для гостей. Некоторые помещения от пола до потолка отделаны деревянными панелями в якобинском стиле. В распоряжении будущего хозяина, помимо исторического здания, окажутся оранжерея, японский сад, дендрарий и конюшня.

Ранее свой дом на продажу выставил другой знаменитый рокер, Джин Симмонс. Басист группы Kiss решил избавиться от своего особняка в Беверли-Хиллз, оценив его почти в 14 миллионов долларов. Отдавать роскошное поместье с четырьмя спальнями кому попало Симмонс не желает: новый домовладелец не должен увлекаться алкоголем и запрещенными веществами.

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