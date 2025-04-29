Басист группы Kiss решил избавиться от резиденции в Беверли-Хиллз

WSJ: Рокер Джин Симмонс выставил на продажу дом в Беверли-Хиллз за $14 млн

Басист американской группы Kiss Джин Симмонс решил избавиться от своей резиденции в Беверли-Хиллз. К поискам покупателя легенда глэм-рока подошла осознанно, пишет Wall Street Journal (WSJ).

Свой особняк площадью 720 квадратных метров музыкант оценил почти в 14 миллионов долларов (1,14 миллиарда рублей). Отдавать роскошное поместье с четырьмя спальнями кому попало Симмонс не желает. «Когда вы проводите там свои лучшие годы, то не хотите, чтобы в месте, которое вы называете домом, поселился какой-то придурок», — признался рокер в интервью журналу. Среди требований Симмонса к новому домовладельцу — отсутствие наркотической и алкогольной зависимости. «Я не хочу, чтобы сюда приходил кто-то, кто разрушит это место», — констатировал он. Сам Симмонс переехал сюда в 2021 году, сбегая от лас-вегасской жары. Тогда сделку закрыли за 10,5 миллиона долларов. Сейчас артист планирует обосноваться в другом своем доме в Малибу. На этом курорте у звезды имеется два особняка, также Симмонс владеет поместьем в Канаде и еще несколькими домами, предназначенными для детей.

Усадьба располагается на склоне холма, откуда открывается вид на океан и каньон Колдуотер. Экстерьер дома вдохновлен современной швейцарской архитектурой: в отделке использовались стекло, сталь, дуб и бетон в соответствии с «зеленым» стандартом LEED — рейтинговой системы экологичных и энергоэффективных зданий. Эффект воздушности в комнатах создается благодаря высоким потолкам и панорамным окнам. На верхнем этаже размещена галерея с картинами Симмонса и звукоизолированный домашний кинотеатр. Особняк оборудован полами с подогревом и системой «умный дом». Во дворе обустроен 12-метровый стеклянный бассейн-инфинити на солнечных батареях, окруженный пышным садом и бронзовыми геометрическими скульптурами. Также в собственности будущего хозяина окажется 167-метровая палуба.

Ранее в продаже появился дом детства Дэвида Боуи. Таунхаус викторианской эпохи с двумя спальнями и террасой располагается в Лондоне и продается за 450 тысяч фунтов стерлингов. Сюда «хамелеон рок-музыки» переехал в 1953 году в возрасте шести лет.