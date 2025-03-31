Дом «инопланетной» рок-иконы выставили на продажу

Дом рок-музыканта Дэвида Боуи выставили на продажу за 450 тыс. фунтов стерлингов

Дом, в котором рок-музыкант Дэвид Боуи провел свое детство, ищет нового хозяина. Соответствующее объявление появилось на крупнейшем британском портале недвижимости Rightmove.

Таунхаус викторианской эпохи с двумя спальнями и террасой выставляется в лондонском районе Бромли. За жилье, где прошли ранние годы «хамелеона рок-музыки», просят 450 тысяч фунтов стерлингов (49,5 миллиона рублей). Сюда семья Джонсов (настоящая фамилия Боуи) переехала в 1953 году, когда будущей рок-иконе было всего шесть лет. С тех пор дом подорожал больше чем в десять раз (с учетом инфляции в 50-х его стоимость составляла 44,8 тысячи фунтов стерлингов). Здесь Джонсы прожили недолго и уже через год перебрались в Ист-Энд на улицу Плейстоу-Гроув.

Ранее на продажу выставили дом другого «инопланетного» рокера, Фредди Меркьюри, с которым Боуи записал композицию Under Pressure. О поисках покупателя объявила подруга музыканта спустя более 30 лет после его кончины. За резиденцию Garden Lodge, ставшую меккой для поклонников группы Queen, планировали выручить 30 миллионов фунтов стерлингов.