Подруга Фредди Меркьюри решила избавиться от его дома

Bloomberg: подруга и наследница Фредди Меркьюри выставила на продажу его дом

Резиденция Фредди Меркьюри Garden Lodge выставлена на продажу спустя более 30 лет после кончины хозяина. Все это время домом вокалиста культовой группы Queen владела его подруга Мэри Остин, напоминает Bloomberg.

Впервые Остин задумалась о продаже Garden Lodge 25 лет назад, однако вскоре от этой идеи отказалась. Теперь же, когда ее дети выросли, Остин поняла — пришло время начать новую главу своей жизни. При этом беседа с изданием станет ее последним интервью, уверенно заявила Мэри.

Остин планирует выручить за продажу 30 миллионов фунтов стерлингов. Garden Lodge находится в самом сердце Кенсингтона. Тем не менее дом защищен от посторонних глаз высокой кирпичной стеной, увенчанной шипами. Как вспоминает Остин, Меркьюри искал в Лондоне место, где мог бы скрыться от вездесущих папарацци.

Обустройством и дизайном поместья Фредди занимался самостоятельно. В особняке восемь спален. Большую часть первого этажа занимает гостиная-студия с деревянными полами и лимонными стенами. Комната оборудована камином. Прежде здесь располагался рояль, на котором Меркьюри сочинил «Богемскую рапсодию», но осенью он тоже ушел с молотка. Лестница ведет из гостиной в бар. Из двухэтажных окон открывается вид на обширный сад с топиариями. Стены столовой, в которой регулярно устраивались званые ужины, музыкант собственноручно украсил цветочным орнаментом. При входе в спальню рок-звезды открывается гардеробная в стиле ар-деко с зеркалами до потолка. Рядом с ней находятся две ванные. На полу одной из них выгравированы инициалы легендарного хозяина. Прямо из спальни можно пройти на террасу.

Одна из главных комнат в особняке — японская. На протяжении жизни Меркьюри был очарован культурой азиатской страны и решил воссоздать местный стиль в интерьере. Во дворе раскинулся японский садик с цветущими магнолиями. Над прудом с карпами обустроена деревянная беседка.

Особняк 1908 года постройки исполнен в неогеоргианском стиле. Первыми его владельцами стали художник Сесил Ри и скульптор Констанс Хэлфорд. Впоследствии усадьба принадлежала бывшему председателю аукционного дома Sotheby's Питеру Уилсону и агенту британской разведки Томасу Харрису, на пенсии работавшему арт-дилером. Череду творческих хозяев продолжил солист группы Queen, купивший дом в 1980 году за полмиллиона фунтов стерлингов. Новым жильцом наверняка станет человек искусства, уверена Мэри Остин. Она смирилась с тем, что новый владелец изменит интерьер, не менявшийся в доме с ухода Меркьюри. Главное, по ее мнению, — не допустить, чтобы покупатель снес историческое здание.

72-летняя Остин решила продать легендарный лондонский особняк, вдохновившись успехом недавнего аукциона Sotheby's. Тогда в ходе сентябрьских торгов удалось заработать более 50 миллионов долларов. В частности, знаменитая жилетка Фредди с портретами его котов была продана за 139,7 тысячи фунтов стерлингов. Полученные средства были направлены благотворительной организации имени Меркьюри и в фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

Ранее от своего особняка в Лос-Анджелесе решил избавиться барабанщик Queen. За поместье площадью 406 квадратных метров Роджер Тейлор ожидает получить 6,19 миллиона долларов.