Жилетку Фредди Меркьюри с портретами его котов продали за 17 миллионов рублей

Жилет Фредди Меркьюри с изображением шести котов продали за 17 миллионов рублей

Жилетка британского певца, вокалиста рок-группы Queen Фредди Меркьюри (имя при рождении — Фаррух Булсара) с изображением шестерых его котов ушла с молотка за 139,7 тысячи фунтов стерлингов (около 17 миллионов рублей). Об этом говорится на сайте аукционного дома Sotheby's.

«Шелковый жилет с портретами шести котов Фредди Меркьюри, написанными Нериссой Рэтклифф. Оценка: пять-шесть тысяч фунтов стерлингов. Лот продан за 139,7 тысячи фунтов стерлингов», — сообщили в Sotheby's. Там же отметили, что данный предмет одежды Меркьюри носил в клипе на песню These Are The Days Of Our Lives.

Ранее стало известно, что в ходе тех же торгов за 1,4 миллиона фунтов стерлингов (примерно 172 миллиона рублей) был продан черновик текста песни Bohemian Rhapsody («Богемская рапсодия»). Первоначальный вариант композиции состоит из 15 страниц текста, на которых можно разглядеть перечеркнутое первоначальное название песни — «Монгольская рапсодия».