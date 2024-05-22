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00:23, 22 мая 2024Спорт

Уехавший в Таиланд российский боец MMA объяснил возвращение в Россию

Боец MMA Малыхин заявил, что вернулся из Таиланда, так как соскучился по России

Фото: УберБузотер / Wikipedia

Уехавший в Таиланд российский боец смешанного стиля (MMA) Анатолий Малыхин в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» объяснил возвращение в Россию.

Спортсмен заявил, что хочет побыть на родине в России, так как очень соскучился по своей стране и соотечественникам. «Хочу больше времени проводить с родителями, с бабушками. А в Таиланде быстро все сгнивает», — рассказал он.

Малыхин провел 14 боев по правилам смешанных единоборств и одержал 14 досрочных побед. Он является чемпионом промоушена ONE в тяжелом, полутяжелом и среднем дивизионах.

В декабре 2023 года олимпийская чемпионка в танцах на льду, тренер Наталья Линичук объяснила возвращение в Россию из США через 30 лет после отъезда. Линичук заявила, что всегда хотела вернуться, однако ее останавливали семейные обязанности.

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      Анастасия Борисова
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