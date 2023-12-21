Олимпийская чемпионка объяснила возвращение в Россию из США через 30 лет

Линичук заявила, что от возвращения в Россию из США ее останавливала семья

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, тренер Наталья Линичук объяснила возвращение в Россию из США через 30 лет после отъезда. Ее слова приводит RT.

Линичук заявила, что всегда хотела вернуться, однако ее останавливали семейные обязанности. «Хотелось подольше побыть рядом с ними, почувствовать себя мамой и бабушкой, помогать в меру возможностей», — рассказала она.

22 января стало известно, что 67-летняя Линичук, уехавшая жить в Штаты в начале 1990-х, вернулась на родину. Она заявила, что хочет поработать тренером с российскими фигуристами и открыта для предложений.

В паре с Геннадием Карпоносовым она стала олимпийской чемпионкой в 1980 году. На счету пары также две победы на чемпионатах мира и Европы. После окончания спортивной карьеры спортсмены работали тренерами в США. Под их руководством олимпийскими чемпионами стали Татьяна Навка и Роман Костомаров. В 2014-м пара развелась.