Чемпионка Игр-1980 назвала причины возвращения в Россию из США

Чемпионка Игр-1980 Наталья Линичук заявила, что вернулась из США, чтобы работать тренером

Олимпийская чемпионка в танцах на льду, тренер Наталья Линичук назвала причины возвращения из США в Россию. Ее слова приводит ТАСС.

Линичук заявила, что хочет поработать тренером с российскими фигуристами и открыта для предложений. «Мне интересны не только танцы, я всегда помогала одиночникам и парникам в плане понимания себя, чувства скольжения, помогала им и с прыжками», — сказала она, отметив, что в России много талантливых спортсменов и тренеров.

22 января стало известно, что 66-летняя Линичук, уехавшая жить в Штаты в начале 1990-х, вернулась на родину. Отмечается, что она присутствовала на Кубке Первого канала в Москве 21 января.

В паре с Геннадием Карпоносовым она стала олимпийской чемпионкой в 1980 году. На счету пары также две победы на чемпионатах мира и Европы. После окончания карьеры спортсмены работали тренерами в США. Под их руководством выступали, в частности, Оксана Грищук и Евгений Платов, Ирина Лобачева и Илья Авербух, Татьяна Навка и Роман Костомаров и другие спортсмены.