Пентагон заявил о запуске Россией противоспутникового аппарата в космос

Пентагон: Россия запустила на околоземную орбиту противоспутниковый аппарат

В Вашингтоне считают, что Россия запустила на околоземную орбиту противоспутниковый космический аппарат, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет РИА Новости.

Он предположил, что запуск состоялся 16 мая. «Россия запустила на низкую околоземную орбиту спутник, который, по нашим оценкам, является, вероятно, противокосмическим оружием, предположительно, способным атаковать другие спутники на низкой орбите Земли», — добавил он.

По данным Райдера, на той же орбите находится «американский правительственный спутник». Он пообещал, что Пентагон будет следить за российским аппаратом.

Ранее в Пентагоне заявили, что руководство США контактирует с Россией на высоком уровне по поводу оспариваемых Москвой выводов Вашингтона о разработке ею нового оружия космического базирования.