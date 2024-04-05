Пентагон заявил о контактах с Россией по поводу неразмещения оружия в космосе

Пентагон: США контактируют с Россией по поводу неразмещения оружия в космосе

Руководство США контактирует с Россией на высоком уровне по поводу оспариваемых Москвой выводов Вашингтона о разработке ею нового оружия космического базирования. Об этом заявил помощник главы Пентагона по космической политике Джон Плам, сообщает ТАСС.

«Мы взаимодействуем с союзниками и партнерами и, откровенно говоря, с Россией, чтобы убедить их, что это не является ответственным шагом», — отметил он.

Плам уточнил, что лично не общается с российской стороной по поводу неразмещения оружия в космосе. «[Это происходит] на гораздо более высоком уровне, скажу так. Да, эти обмены мнениями все еще продолжаются», — объяснил представитель американского Минобороны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что стратегическая безопасность остается зоной диалога России и США. По его словам, вопросы о космосе также включены в нее.