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13:06, 5 апреля 2024Мир

Песков назвал стратегическую безопасность зоной диалога России и США

Песков: стратегическая безопасность остается зоной диалога России и США

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Стратегическая безопасность остается зоной диалога России и США, включая вопросы о космосе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Основная потенциальная сфера для диалога между США и РФ — это как раз вопросы, связанные со стратегической безопасностью, к коим и относится космическая тема», — рассказал он.

Песков также подчеркнул, что Россия ознакомится с проектом резолюции США о неразмещении ядерного оружия в космосе. После изучения документа Москва сформирует собственную позицию.

Ранее постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США и Япония подготовили проект резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН с призывом не размещать ядерное оружие в космосе. Она добавила, что милитаризация космоса и размещение там вооружений станет опасным прецедентом.

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      Максим Габриелян
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