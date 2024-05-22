Министра обороны Германии захотели сделать кандидатом в канцлеры

NTV: в СДПГ хотят видеть Писториуса кандидатом в канцлеры Германии вместо Шольца

Многие в Социал-демократической партии Германии (СДПГ) хотели бы видеть на выборах 2025 года кандидатом в канцлеры действующего министра обороны Бориса Писториуса, а не нынешнего канцлера Олафа Шольца. Об этом передает телеканал NTV.

«В СДПГ сейчас ходят слухи, что этим летом Борис Писториус должен быть объявлен новым кандидатом на пост канцлера на выборах 2025 года», — отмечается в публикации.

Издание отмечает, что глава фракции СДПГ в районе Северная Саксония Хайко Виттиг стал первым лицом партии, который озвучил мысли тысячи ее членов. По его словам, Писториуса считают политиком номер один. При этом Шольц может потерять свои позиции на фоне прогнозируемого провалом СДПГ на выборах в Европейский парламент, а также выборах в Саксонии и Тюрингии.

Ранее Шольц заявил, что хотел бы остаться на посту канцлера и после выборов, запланированных на 2025 год. Он также выразил уверенность, что правящая коалиция социал-демократов, демократов и зеленых не распадется в ближайшие месяцы из-за разногласий внутри правительства.