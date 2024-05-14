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11:14, 14 мая 2024Мир

Шольц заявил о надеждах на следующий срок

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что хотел бы остаться на посту после выборов 2025 года

Фото: Heiko Becker / Reuters

Действующий глава правительства ФРГ Олаф Шольц заявил, что хотел бы остаться на посту канцлера и после выборов, запланированных на 2025 год, несмотря на падение популярности правящей коалиции. Об этом политик заявил в интервью изданию Stern.

«Я хотел бы также остаться федеральным канцлером после осени 2025 года», — выразил свою надежду Шольц, также заявив об уверенности, что правящая коалиция социал-демократов, демократов и зеленых не распадется в ближайшие месяцы из-за разногласий внутри правительства.

Ранее канцлер заявил, что конфликт на Украине затянется на продолжительный срок. «Всем нам ясно, что мы должны быть готовы к тому, что эта война продлится дольше, чем нам бы хотелось», — отметил он. Также политик призвал европейские страны поставить Киеву еще больше систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

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      Виктория Кондратьева
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