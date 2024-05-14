Шольц заявил о надеждах на следующий срок

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что хотел бы остаться на посту после выборов 2025 года

Действующий глава правительства ФРГ Олаф Шольц заявил, что хотел бы остаться на посту канцлера и после выборов, запланированных на 2025 год, несмотря на падение популярности правящей коалиции. Об этом политик заявил в интервью изданию Stern.

«Я хотел бы также остаться федеральным канцлером после осени 2025 года», — выразил свою надежду Шольц, также заявив об уверенности, что правящая коалиция социал-демократов, демократов и зеленых не распадется в ближайшие месяцы из-за разногласий внутри правительства.

Ранее канцлер заявил, что конфликт на Украине затянется на продолжительный срок. «Всем нам ясно, что мы должны быть готовы к тому, что эта война продлится дольше, чем нам бы хотелось», — отметил он. Также политик призвал европейские страны поставить Киеву еще больше систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.