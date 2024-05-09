Шольц заявил о затягивании конфликта на Украине

Шольц: конфликт на Украине продлится дольше, чем хотелось бы ЕС

Конфликт на Украине затянется, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом написало издание Tagesschau.

«Всем нам ясно, что мы должны быть готовы к тому, что эта война продлится дольше, чем нам бы хотелось», — отметил он.

Также Олаф Шольц призвал европейские страны поставить Киеву еще больше систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

При этом в апреле канцлер ФРГ заявил, что решение властей Германии не поставлять ракеты Taurus Украине остается неизменным. Об этом Шольц упомянул в ходе совместной пресс-конференции с премьером Великобритании Риши Сунаком.

В свою очередь, глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген осудил отказ Шольца поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, назвав его позицию непонятной.

Ранее Шольц также заявил, что Германия намерена поднимать вопрос украинского конфликта на международных площадках.