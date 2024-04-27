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10:06, 27 апреля 2024Мир

В Германии отказ Шольца поставлять Украине Taurus назвали непонятным

Глава Мюнхенской конференции Хойсген осудил отказ Шольца поставить Киеву Taurus
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Boris Roessler / Reuters

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген осудил отказ канцлера Германии Олафа Шольца поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, назвав его позицию непонятной. Об этом пишет Die Welt.

«Решение канцлера не поставлять ракеты Taurus Украине становится все более непонятным. В настоящее время мы видим, как аналогичное американское оружие — система ATACMS — оказывает значительное влияние на ход конфликта», — заявил Хойсген.

По словам Хойсгена, из-за отказа ФРГ союзники Украине потеряли «целую вечность» времени на то, чтобы помочь Киеву. Он добавил, что «европейцам пришлось с болью осознать, что наших поставок оружия на Украину недостаточно» для изменения ситуации на фронте.

24 апреля Шольц заявил, что решение Германии не поставлять ракеты Taurus Украине остается неизменным.

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      Елизавета Мытарева
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